Napoli al lavoro per l’estate, Sky: piace molto un 2002 della Dinamo Zagabria

vedi letture

In attesa di potersi muovere in questa finestra invernale di calciomercato a causa del blocco soft, il Napoli lavora anche in vista della prossima stagione. Dopo aver trovato l’accordo per Joao Gomes del Wolverhampton, la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su Moris Valincic, esterno destro classe 2002 della Dinamo Zagabria.

Non si tratta di un semplice interessamento, riferisce Sky: il club azzurro sta provando a spingere per trovare l’accordo con il club croato in vista di giugno. Sul giovane talento ci sono anche la Roma e, nelle scorse settimane, l’Inter aveva sondato il profilo a seguito dell’infortunio di Dumfries. In questa stagione Valincic ha collezionato 14 presenze tra tutte le competizioni, arricchite da due assist, di cui uno in Europa League.