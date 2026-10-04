Verso Napoli-Frosinone, De Bruyne subito in panchina? In pole un altro azzurro

Il Mattino mette a confronto i minutaggi dei due centrocampisti in questo avvio di stagione, con la sfida per la maglia da titolare sabato al Maradona.

Sfida tra Vergara e De Bruyne per il posto da titolare a Napoli! L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino mette a confronto i minutaggi collezionati dai due centrocampisti in questo avvio di stagione, interrogandosi su chi dei due potrebbe partire dal primo minuto alla ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre contro il Frosinone.

Vergara o De Bruyne, il Mattino: "Destino legato da mesi, finora KDB ha avuto la meglio"

Il loro destino, scrive Il Mattino, sembra essersi legato clamorosamente da qualche mese a questa parte. Da inizio stagione i due si contendono il posto, con l'allenatore Massimiliano Allegri chiamato ogni settimana a osservarli e prendere una decisione, schierandoli da mezzala o da sottopunta. È ovvio però che fino ad ora KDB abbia avuto la meglio, e il quotidiano lo chiarisce dando uno sguardo al minutaggio accumulato: 353 minuti per De Bruyne contro i 162 di Vergara.

Vergara avanti su De Bruyne: la sfida per un posto continua dopo la sosta

Entrambi rientreranno dalla Nazionale in uno stato di grandissima forma. Il Mattino anticipa già chi dei due potrebbe giocare titolare in Napoli-Frosinone: "Oggi, Antonio parte in vantaggio. Ma la gara per un posto durerà ancora qualche giorno dopo il rientro."