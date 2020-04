Napoli già pronto al ritorno a Castel Volturno: test rapidi e squadra in gruppi, tutti i dettagli

Il mese prossimo il calcio può ripartire, se lo augura il Napoli, così come i calciatori. La società sa bene che bisognerà essere prudenti e rispettare tutto il protocollo di sicurezza per garantire la salute dei propri calciatori. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la squadra sosterrà tutti i test fisici e gli esami del caso, s'è già informata coi lavoratori per i test rapidi, in campo rosa divisa in gruppi, allenamenti mirati dopo due mesi di lavoro da casa, stanze d'albergo che potrebbero essere utilizzate come spogliatoi e, ovviamente, la necessità di rispettare sempre la distanza di sicurezza tra compagni.