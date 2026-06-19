Napoli su Gila: una contropartita può sbloccare l'affare
Il Napoli continua a lavorare per portare Mario Gila in azzurro. Il difensore della Lazio resta una delle priorità per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, che avrebbe indicato lo spagnolo come profilo ideale per il nuovo progetto tecnico.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la distanza economica tra le parti sarebbe ancora significativa. Il quotidiano sottolinea infatti che: "A oggi la società di Aurelio De Laurentiis vorrebbe spendere tra i 15 e i 20 milioni di euro", una cifra inferiore rispetto alla valutazione fatta dalla Lazio.
Napoli, Gila resta il primo obiettivo per la difesa: possibile chiave con una contropartita
Dal canto suo, il centrale spagnolo continuerebbe a spingere per il trasferimento. Sempre la Gazzetta dello Sport evidenzia come il giocatore abbia manifestato la propria volontà di vestire la maglia del Napoli, ribadendola anche al commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso.
Per sbloccare la trattativa potrebbe rivelarsi decisivo l'inserimento di una contropartita tecnica. In tal senso, il quotidiano spiega che: "Come si potrebbe sbloccare l'affare? Con delle contropartite". Una soluzione che potrebbe aiutare la Lazio a gestire un mercato particolarmente attento ai costi.
Tra i nomi che potrebbero interessare il club biancoceleste vengono citati Lorenzo Lucca e Cyril Ngonge, due profili che potrebbero entrare nei discorsi tra le società.
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