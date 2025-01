Rileggi live Napoli-Hellas Verona 2-0 (Montipò' 5' aut, Anguissa 62'): Conte vince e mantiene la vetta!

Il Napoli di Antonio Conte vince ancora e mantiene il primo posto! Il risultato non è praticamente mai in discussione: in avvio la sblocca col tiro di Di Lorenzo che va sul palo e sbatte sulla schiena di Montipò finendo in rete, poi tante occasioni sprecate per raddoppiare. Nella ripresa ci pensa Anguissa a chiudere la partita con un gran gol da fuori. Nel finale il Napoli gestisce senza concedere nulla, portando a casa tre punti e l'ennesimo clean sheet.

22.35 - FINISCE QUI! NAPOLI-VERONA 2-0

91' - Punizione pericolosa del Verona alla ricerca di Mosquera: allontana la palla il solito Rrahmani.

90' - Vengono segnalati 3 minuti di recupero.

89' - Minuti anche per Zerbin: esce David Neres che si prende l'ovazione del pubblico.

89' - Livramento sfila via a Di Lorenzo e calcia col destro sul primo palo: Meret blocca la sfera.

86' - NGONGE! Tiro dal limite potentissimo del belga che sfiora l'incrocio dei pali!

84' - Nel Verona spazio anche per Mosquera, esce Belahyane.

83' - Entra anche Mazzocchi al posto di Spinazzola.

82' - KASTANOS! Gran conclusione dai 25 metri del cipriota: Meret costretto a sporcarsi i guantoni.

80' - Daniliuc tenta lo spunto sulla destra: la retroguardia azzurra assorbe tranquillamente l'azione.

77' - Ecco le prime mosse di Conte, triplo cambio: dentro Simeone, Ngonge e Raspadori, fuori Lukaku, Politano e McTominay.

77' - Doppio cambio nel Verona: entrano Daniliuc e Kastanos al posto di Faraoni e Tengstedt.

76' - Altra azione molto bella del Napoli tutta di prima: Di Lorenzo poi arriva al cross verso McTominay, che viene intercettato.

74' - Duda prova a pescare il jolly dai 30 metri: tiro alto.

72' - Politano pescato in area avversaria con un ottimo filtrante: il 21 azzurro si incarta e perde il pallone.

69' - Zanetti prova a dare una scossa ai suoi con un doppio cambio: entrano Livramento e Bradaric, escono Sarr e Lazovic.

65' - Il Napoli adesso manovra e gestisce il doppio vantaggio.

62' - ANGUISSA SPACCA LA PORTA! Uno-due con Lukaku, dal limite dell'area il camerunese col mancino lascia partire un bolide che si infila sul primo palo. Montipò non può nulla. Raddoppia il Napoli.

61' - Spinazzola centra per Lukaku: sponda del belga per chiudere il triangolo ma viene anticipato Spinazzola.

59' - Spunto di Spinazzola sulla sinistra: il 37 azzurro entrato in area prova a metterla in mezzo, passaggio troppo sul portiere.

57' - Il calcio d'angolo viene battuto sul secondo palo: traiettoria troppo lunga. Neres raccoglie il pallone e va al contro-cross che viene bloccato da Montipò.

56' - Politano serve un ottimo filtrante con l'esterno: Di Lorenzo pescato in area va al cross che viene murato. Sarà corner.

55' - Il Verona prova affacciarsi nell'area azzurra: cross di Faraoni sventato da Juan Jesus. Sugli sviluppi Suslov prova il tiro dal limite, respinto ancora dal Napoli.

54' - Sugli sviluppi di corner Politano tira al volo, la palla arriva ad Anguissa che la controlla poi cade a terra a seguito di un contatto. L'arbitro con ampi gesti dice che non è rigore.

53' - Combinazione Di Lorenzo-Lukaku-Politano sull'out di destra. Il capitano azzurro guadagna calcio d'angolo.

51' - RRAHMANI CI RIPROVA! Stavolta cross dalla destra, il kosovaro stacca perfettamente ma da pochi passi colpisce con la spalla anziché di testa, e manda fuori.

50' - NAPOLI ANCORA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Corner a rientrare di Spinazzola, svetta di testa Rrahmani e il suo tiro viene salvato sulla linea da Faraoni.

49' - MCTOMINAY! Trama del Napoli nella posizione centrale del campo: lo scozzese calcia forte dal limite ma respinge Montipò. Sulla ribattuta per poco non arriva Lukaku.

47' - NERES INCONTENIBILE! Dribbling, rientra, finta, contro-finta: il brasiliano ubriaca Faraoni e arrivato davanti a Montipò calcia da posizione defilata. Respinge col piede il portiere scaligero.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

21.47 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO

21.30 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

40' - Calcio d'angolo in favore del Napoli, è sempre David Neres

38' - Calcio d'angolo in favore dell'Hellas Verona

36' - Rrahmani salva! Tengstedt prova un diagonale pericoloso ma il difensore centrale si immola e manda in rimessa laterale

32' - Liscio di Meret sul cross di Faraoni, Politano svirgola il rinvio e nuovamente il portiere friuliano blocca il pallone

31' - Si divora il 2-0 McTominay! Sgasata pazzesca di Spinazzola che serve il solito Neres, il brasiliano si libera del difensore e serve a rimorchio lo scozzese che con il mancino alza troppo il pallone

26' - Errore di Juan Jesus che poi rimedia chiudendo il contropiede di Tengstedt involato verso un facile assist per Sarr

24' - Gestisce il pallone il Verona che cerca di abbassare il forte ritmo del Napoli

20' - Fallo su Di Lorenzo di Dawidowicz

18' - Calcio d'angolo per il Napoli, Neres già a quota 5 cross

13' - Occasione per il Verona con Faraoni che crossa e trova il colpo di testa di Tengstedt, di poco alto sulla traversa

12' - Sempre e solo Neres che serve con un cross perfetto McTominay, lo scozzese prova una mezza rovesciata ma la deviazione di Coppola manda il pallone in corner

11' - Schema del Napoli dalla punizione con la finta di McTominay ed il passaggio di Lobotka per il mancino di Lukaku che termina di pochissimo fuori

10' - Punizione dal limite guadagnata da McTominay al limite dell'area

6' - Altra super azione di Neres che serve a rimorchio Anguissa ma il mancino del centrocampista finisce altissimo, si dispera Conte

5' - GOOOOOOL DEL NAPOLI!!!! Azione bellissima del Napoli che da sinistra gira palla per la discesa di Di Lorenzo, quest'ultimo fraseggia con Politano e la palla arriva a Lukaku che serve di nuovo Di Lorenzo che col mancino calcia, il pallone colpisce il palo e poi la testa di Montipò finendo in rete

4' - Prime sgasate di Neres fermato da Faraoni

2' - Inizio aggressivo del Napoli che prova subito con una manovra offensiva

20.46 - INIZIA LA GARA!

20.45 - Viene osservato un minuto di silenzio in campo per la scomparsa del bambino Daniele Prisco e per Fabio Cudicini

20.44 - Il Napoli attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo!

20.43 - Suona l'inno della Serie A, scambio di saluti tra i calciatori e tutto pronto per il fischio d'inizio

20.40 - Ingresso in campo per i protagonisti della gara

20.30 - Squadre al loro ingresso negli spogliatoi terminata la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio del match!

20.16 - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita della sfida che gli azzurri affronteranno a breve contro l'Hellas Verona: "Partita complicata da preparare per quello che è successo con Kvara? Bisogna uscire fuori dal contesto e concentrarsi sul campo. Siamo rimasti molto concentrati lavorando bene, ho visto una squadra sul pezzo".

Il Verona non disdegna la fase offensiva. Più di altre oggi servirà attenzione quando il Napoli avrà il pallone? "Sì, è una squadra molto fisica, i 3 davanti sono buoni giocatori, dovremo fare molta attenzione. Sono anche bravi ad attaccare la profondità, sono veloci, è una squadra temibile. Ma siamo pronti".

Ha detto che chi lavora trova posto. Neres è l'emblema di questo? "Sì, ma ho sottolineato anche che in passato ho fatto a meno di giocatori come Lobotka, ma Gilmour lo ha sostituito al meglio. Jesus sta facendo molto bene nonostante l'infortunio di Buongiorno. Bisogna rispondere presente quando si viene chiamati in causa e lo stanno facendo tutti".

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento

19.40 - Sono ufficiali le formazioni della partita:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr.

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi. Allenatore: Paolo Zanetti

19:26 - A breve le formazioni ufficiali della gara con gli ultimi dubbi che verranno sciolti!

18.00 - Napoli che scenderà in campo con la maglia azzurra.

17.00 - Azzurri costretti a rispondere all'Inter che nel match delle 15 ha battuto il Venezia per 0-1 con la rete di Darmian.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Per gli azzurri c'è da prendersi una rivincita importante contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti: il pesante 3-0 subito alla gara d'andata fece iniziare nel peggiore dei modi la stagione partenopea, che poi ha fortunatamente preso un'altra piega. Per il Napoli e Conte c'è anche un primo posto da difendere, cercando di isolarsi dai tumulti di mercato arrivati in settimana circa un possibile addio di Kvara.

Le ultime sul Napoli

Il mercato azzurro sta entrando nel vivo ma non sono ancora arrivati rinforzi importanti: oltre lo scambio Caprile-Scuffet, parte Folorunsho e arriva Billing che per questa gara non è ancora a disposizione. Conte in conferenza ha annunciato le assenze di Kvaratskhelia, che ha chiesto la cessione, e di Olivera per infortunio. Intanto contro gli scaligeri il classico 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali mentre al centro Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo gli inamovibili Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti conferme per Lukaku e Neres, mentre è da capire se Politano sarà in grado di partire dal 1', è quindi pre-allertato Ngonge.

Le ultime sul Verona

Diversi indisponibili per Paolo Zanetti: sono out Frese, Harroui e Cruz per infortunio, in più gli squalificati Tchatchoua e Serdar. Il tecnico scaligero dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite: in porta Montipò, linea a tre con Dawidowicz, Coppola e il giovane Ghilardi tra l'altro accostato al Napoli. Torna titolare Lazovic che senza Tchatchoua si sposta sulla fascia destra, dall'altro lato Bradaric, in mediana Duda-Belahyane. In attacco, Suslov e Sarr agiranno alle spalle di Tengstedt.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 12 gennaio ore 20:45