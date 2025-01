Ufficiale Napoli-Juve, le formazioni ufficiali: c'è Spinazzola e Kolo Muani subito dal 1'

vedi letture

Ufficiali le scelte dei due allenatori, Conte e Thiago Motta, per la gara Napoli-Juve in programma alle ore 18 allo stadio Maradona. Conferme per gli azzurri con Spinazzola che sostituisce l'infortunato Olivera. Juan Jesus ancora titolare. Nei bianconeri prima dal 1' per Kolo Muani al centro dell'attacco. Ecco le scelte ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Scuffet, Gollini, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Vlahovic, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta