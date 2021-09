Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Kou li punisce ancora! Anguissa, esordio da top player, disastro Manolas

Ospina 6.5 - Sul tiro di Morata stringe troppo, ma perde la misura della porta perché non si aspetta il regalo di Manolas all'attaccante della Juve. Per il resto quakche presa non impossibile e poco altro

Di Lorenzo 6,5 - Dopo un primo tempo così così, si esalta nella ripresa in diverse chiusure provvidenziali quando la Juventus prova a partire in contropiede e poi sotto nel punteggio tenta il tutto per tutto.

Manolas 5 - Inguardabile l'errore su rimessa laterale, col portiere che lo attende, oltre a due compagni, ma forza troppo il passaggio centrale quando poteva anche aprire l'angolo. Costringe gli azzurri ad un'ora infernale contro il muro bianconero. Da quel momento va ancora più in difficoltà, la Juve orienta la pressione dalle sue parti e rallenta l'azione

Koulibaly 7,5 - Firma la vittoria da opportunista puro, sfruttando la respinta corta del portiere, regalando una vittoria che può essere già pesantissima sul piano anche della fiducia. Corona così una grande prova, senza sbavature e con diverse chiusure e corse all'indietro da top player assoluto.

Mario Rui 6 - Non mancano gli errori, ma è battagliero nel tenere duro dopo un problema fisico. Si propone con generosità, in fase difensiva è favorito dalla prova dei bianconeri e chiude una prova positiva (dall'89' Malcuit sv)

Anguissa 7,5 - Esordio da incorniciare. Anche quando la gara si complica, non perde la calma, gioca facile, sbaglia pochissimo e chiude tante ripartenze con senso della posizione e grande fisicità. Dopo l'1-1 si esalta e riesce anche a sviluppare la manovra. Chiude con 72 tocchi e 98% di precisione. Se si confermerà anche la metà di quello che abbiamo visto stasera, il Napoli ha azzeccato un acquistone e trovato un titolare.

Fabian 6,5 - Come tutta la squadra, si esalta nel secondo tempo. Fatica a trovare spazi, spesso forza la giocata, poi dopo l'1-1 può far valere le sue geometrie ed accendere anche il pubblico

Elmas 5,5 - Fatica a giocare di prima nel traffico. Dopo il gol la Juve chiude gli spazi e non si muove mai senza palla. Un giallo affrettato dall'arbitro complica la sua partita e viene sostituito (dal 45' Ounas 6,5 - Entra e manda in tilt la Juventus. Non immediatamente perché tra le linee, centralmente nel traffico, un po' si perde e deve giocare in modo difficile. Quando passa sull'esterno, anche per esigenza, risulta imprendibile)

Politano 6,5 - Soffre tantissimo nel primo tempo ed anche oltre, con il suo movimento a rientrare che è accompagnato da Pellegrini e subito dopo da Rabiot che lo attende lì su indicazione di Allegri. Si ingolfa, si butta nel traffico, ma poi rivaluta la sua prova con il gol del pareggio che cambia l'intero copione tattico e costringe la Juve a venire fuori (dal 72' Lozano 6 - Qualche percussione, diversi errori, ma prova ad aiutare nel finale a far scorrere il cronometro)

Osimhen 6 - Partita durissima nella morsa di Chiellini e Bonucci, ma lui in diverse circostanze finisce per favorirli. Quando il campo si apre si mette in mostra a campo aperto, ma in un paio di occasioni poteva concludere meglio o fare scelte diverse. Si salva con la valutazione probabilmente perché la sua squadra alla fine vince (dall'89' Petagna sv)

Insigne 6 - Non una grande partita, non trovando assistenza negli spazi stretti senza il fido Zielinski per tutto il primo tempo. Tanti erorri, ma anche il solito lavoro difensivo. Ha il merito di far partire il tiro a giro, non eccezionale per la verità, che mette in difficoltà Sczesny (dal 73' Zielinski sv - Non un grande impatto sul match, entra per dare quella qualità nello stretto ma la partita in quella fase s'è aperta e finisce per alzare la pressione e dare nuove energie )