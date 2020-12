Napoli mai così in emergenza, Gattuso scaccia la pressione: ecco cosa ha chiesto ai suoi

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola racconta di un Napoli in forte emergenza, specie in attacco, per il big match di stasera sul campo della Lazio e titola: "La sfida dei nervi". Dei nervi perché Rino Gattuso, senza i suoi uomini più rappresentativi Mertens, Osimhen e Insigne, vuole che l'emergenza si trasformi in grinta e non in pressione per la sua squadra.

Ciò che Ringhio chiede ai suoi è un nervosismo al punto giusto, una squadra arrabbiata per la sconfitta immeritata contro l'Inter, determinata sin dall'approccio e che sappia gestire ogni momento di una partita complicata in cui ci sarà molta tensione. Segnali importanti arriveranno anche dalla formazione: Gattuso non fa calcoli.