Napoli-Milan, pre-partita: le dichiarazioni dei protagonisti

19.45 - Al di là dei tre cambi operati nell'undici titolari, oggi Antonio Conte ha diverse novità anche in panchina: è finalmente tornato tra i convocati Romelu Lukaku dopo l'infortunio di oltre quattro mesi. Inoltre, sono presenti anche due azzurrini della squadra Primavera, Francisco Baridò e Emanuele De Chiara.

19.35 - L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri si è espresso così a SportMediaset: "Gioca Jashari che ha fatto molto bene a Roma con la Lazio. Per quanto riguarda Bartesaghi non sta benissimo, ha avuto un problema al flessore l'altro giorno. Estupinan sta bene. Abbiamo bisogno un po' di forze nuove sia fisiche che mentali. Mercato? Il mercato del Milan è recuperare appieno tutti i giocatori a disposizione, eccetto Gimenez che comunque ha subito questo piccolo intervento e non conosciamo ancora i tempi di recupero. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale, sarebbe un bell'obiettivo, altrimenti penseremo al campionato. Nkunku? È un giocatore di una tecnica veramente straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia".

19.25 - Anche il ds azzurro Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Lukaku? Siamo contenti che Romelu sia rientrato in gruppo. Non è ancora in condizione di giocare, però comunque è un ragazzo di personalità, ci dà una mano. Siamo contenti, per noi è importante, vediamo nelle prossime settimane come crescerà la sua condizione. Mainoo? Dobbiamo essere molto riflessivi e accorti nel mercato di gennaio, abbiamo calciatori forti fuori che prima o poi rientreranno. Dobbiamo fare le valutazioni giuste. Conte più sereno? Problemi internamente noi non li abbiamo mai avuti in realtà, l'uscita (di Conte, ndr) non è stata polemica ma più un grido di allarme. Dentro di noi siamo sempre stati compatti e uniti. Abbiamo fatto due sconfitte dopo un periodo estremamente positivo, è fisiologico, non si possono vincere tutte le partite".

19.15 - Ruben Loftus-Cheek è intervenuto a SportMediaset: "Questa partita è difficile, il Napoli è una grande squadra con grandi giocatori pericolosi. Dobbiamo stare focalizzati tutta la partita e giocare a calcio. L'abbiamo preparata molto bene come sempre, ma ora dobbiamo dimostrare in campo. Penso che - in semifinale e in finale - dobbiamo stare calmi con la testa, dobbiamo stare più stimolati ma con calma. È difficile a volte in queste occasioni, ma siamo pronti adesso a giocare calcio".

19.10 - Juan Jesus ha parlato così nel pre-partita a SportMediaset: "Dobbiamo fare la nostra partita, è una gara secca. Sconfitte? Sinceramente abbiamo abituato un po’ troppo le persone a vedere il Napoli che vince sempre. A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante. Assenze? Penso che, non voglio fare paragoni, ma noi abbiamo perso pezzi importanti come De Bruyne, Anguissa... Lukaku è appena rientrato. Anche oggi dimostreremo di essere il Napoli”.

18.55 - FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.

18.30 - Oltre a Elmas al posto di Lang e Politano a tutta fascia, potrebbe esserci anche un'altra novità nell'undici di stasera: Juan Jesus potrebbe far riposare Buongiorno e partire dall'inizio.

17.00 - Sono attese tante personalità di spicco a Riad per seguire le partite della Supercoppa Italiana, già a partire da oggi. Questa sera infatti sarà presente una delegazione della Nazionale italiana composta dal commissario tecnico Gennaro Gattuso e dal capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon.

16.30 - Queste le cifre che incasseranno le quattro squadre che prenderanno parte alla Supercoppa italiana:

Semifinalista perdente – 2,4 milioni di euro

Finalista perdente – 6,7 milioni di euro

Finalista vincente – 9,5 milioni di euro (+1,5mln per la disputa di un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale, per un massimo di 11mln)

15.30 - La sfida sarà sold out: i 25mila posti saranno riempiti fino all'ultimo seggiolino dai tifosi sauditi (e non) di entrambe le squadre. Per quanto riguarda l'altra semfinale, quella di domani sera tra Inter e Bologna, ci sono anche dei biglietti disponibili.

15.00 - Negli ultimi 10 scontri diretti, i numeri parlano di 4 vittorie per il Napoli, 3 per il Milan e 3 pareggi. Un equilibrio che certifica la crescita del Napoli negli ultimi anni e la difficoltà reciproca nel prevalere.

14.00 - Ruota anche il Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sport, in casa rossonera sono attese novità di formazione: Allegri potrebbe concedere un turno di riposo a Modric e Bartesaghi, lanciando dal primo minuto Jashari ed Estupinan.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 ma potrebbe inserire alcune novità. Milinkovic-Savic a difesa dei pali, pacchetto arretrato formato da Beukema, Rrahmani e Di Lorenzo che arretra - come raccolto da TuttoNapoli.net - per fare spazio a Politano sulla corsia destra con Spinazzola dall'altro lato; riecco Lobotka dal primo minuto in cabina di regia, al suo fianco McTominay. In attacco, ok Neres e Hojlund, mentre Noa Lang è insidiato da Elmas. Rientra tra i convocati Lukaku dopo il lungo stop, recuperati anche Juan Jesus e Gutierrez, invece è finito ai box Olivera.

Le ultime sul Milan - Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Gabbia ma dovrebbe ritrovare due titolari, per il resto pochi dubbi nel suo 3-5-2. In porta Maignan, in difesa Tomori, Pavlovic e De Winter. A centrocampo, torna Fofana che insidia Loftus-Cheek, poi non si toccano Rabiot e Modric, mentre sugli esterni agiranno Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco, Leao spera di poter essere almeno in panchina ma sarà dura, quindi ci sarà Nkunku a fare coppia con Pulisic.

Cancellare le ultime due brutte sconfitte e mettere in campo tutte le forze disponibili per puntare alla finale e guadagnarsi la chance di vincere un altro trofeo: è questo che proverà a fare il Napoli di Antonio Conte, atteso al King Saud University Stadium di Riaydh quest'oggi giovedì 18 dicembre alle ore 20:00, per la semifinale di Supercoppa 2025. L'avversario è il Milan di Massimiliano Allegri, che dal canto suo vorrà fare il bis contro gli azzurri dopo il successo ottenuto a inizio stagione. Sull'altra sponda del tabellone c'è Inter-Bologna.

