Napoli-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte

Torna il campionato di Serie A dopo l'impegno in Coppa Italia Frecciarossa per il Napoli che ha battuto il Palermo 5-0: al Maradona arriva il Monza di Nesta rivitalizzato dal 3-1 al Brescia ma in crisi di risultati in campionato. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

MONZA (3-4-2-1):Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Maldini, Pessina, Djuric. All. Nesta

Segui qui il live testuale della partita.