Live Napoli-Olympiacos, pre-partita: Conte toglie un esterno e lancia tutti i centrocampisti

vedi letture

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

17.36 - Scambio di maglie tra le dirigenze a bordo campo, per il Napoli presenti Manna e Bianchini, per l'Olympiacos Karembeu e Kovacevic.

17.27 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.16 - I quattro portieri del Napoli iniziano il riscaldamento.

17.15 - Ecco le formazioni ufficiali - Conte rinuncia ad un esterno per inserire un centrocampista in più, in pratica tutti i big in campo. In difesa c'è Juan Jesus, preferito a Beukema, e Milinkovic tra i pali. Le prove generali verso il Sassuolo

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.

OLYMPIACOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar.

16.30 - Già aperti i cancelli allo stadio Patini per l'amichevole delle ore 18. Primi tifosi già sulle tribune.

16.00 - Due ore al fischio d'inizio, attesa per la sfida contro l'Olympiacos. All'esterno dello stadio Patini c'è già movimento.

15.30 - La squadra allenata dallo spagnolo Mendilibar in cui giocano l'ex difensore della Salernitana, Pirola, reduce dall'Europeo Under 21 insieme con l'attaccante azzurro Ambrosino; il brasiliano Strefezza, appena acquistato dal Como; e l'ex nazionale francese Valbuena, 41 anni il 28 settembre.

15.00 - Come per le precedenti sfide, anche oggi il Patini sarà gremito per il saluto del Napoli all'Alto Sangro. L'amichevole di oggi infatti sarà l'atto ultimo del sesto ritiro a Castel di Sangro per gli azzurri.

14.00 - Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro. Tuttonapoli.net, come sempre, vi proporrà il live testuale con un ampio pre e post-partita a cura dei nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il riepilogo dei test estivi dei Campioni d'Italia.

13.00 - Grande attesa per la prova di De Bruyne, autore di due gol contro il Girona nell'ultimo test amichevole. Il belga ieri è stato elogiato da Conte in conferenza. L'allenatore ha parlato della sua grande professionalità durante gli allenamenti.

12.00 - Possibile la conferma dei Fab Four oggi in amichevole, ovvero con la presenza di De Bruyne accanto ai tre centrocampisti titolari dello scudetto e con McTominay leggermente più a sinistra. Una soluzione già provata in partita e in allenamento in questa estate.

11.00 - L'amichevole di oggi contro l'Olympiacos sarà sipario sul lungo ritiro estivo cominciato con Dimaro. Il Napoli poi si ritroverà nei prossimi giorni a Castel Voltuno per preparare l'esordio in campionato fissato per il 23 agosto alle ore 18.30 sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium.

10.00 - Tra le curiosità sulla formazione per questo pomeriggio c'è sicuramente il ballottaggio Meret-Milinkovic-Savic. Conte ieri in conferenza ha parlato così dell'argomento: "Se è stato preso Milinkovic-Savic... abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L'anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret ed altre Milinkovic. Abbiamo ieri l'esempio, Donnarumma del Psg, forse il migliore al mondo, tra i candidati al premio Yashin, e c'è un tecnico che ha voluto prendere un altro portiere. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno".

09.00 - Così il Corriere dello Sport sull'amichevole di oggi: "Sarà un esame molto più indicativo e soprattutto regalerà dettagli tecnici e tattici rilevanti in vista della prima di campionato. In quest'ottica, saranno decisamente interessanti anche le scelte della formazione che Conte schiererà oggi dall'inizio: il tecnico sta lavorando ormai da tempo a due sistemi di gioco, coniugando con il 4-3-3 anche la formula con i Fab Four di centrocampo. Una sorta di 4-4-2 plastico con Anguissa, Lobotka, McTominay più defilato a sinistra e De Bruyne a sostegno di Lukaku. Mancherà Buongiorno, giunto ormai sul rettilineo finale dopo l'intervento per groin pain - dolore inguinale - eseguito a inizio luglio: il rientro in pianta stabile è in vista".

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli - Sorrento 4-0

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 18

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest e gli spagnoli del Girona, quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per le ultime prove generali prima dell'inizio del campionato sfidando i greci dell'Olympiacos, avversario di tutto rispetto considerando gli ultimi acquisti di Strefezza e Valbuena e che sarà terza fascia in Champions League.

Amici di Tuttonapoli, benveuti alla diretta testuale di Napoli-Olympiacos, ultimo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro e che dunque chiuda la pre-season dei Campioni d'Italia prima dell'inizio del campionato sul campo del Sassuolo.