Napoli-Palermo, le probabili Sky: "Chance per Gilmour. Conte conferma un solo titolare"

Il Napoli domani sera scenderà in campo contro il Palermo in Coppa Italia. Stadio Maradona gremito, vola la prevendita. Previsto il classico pienone. In campo diversi cambi. Tanto turnover per Conte: fuori Kvaratskhelia e Lukaku, dentro Simeone e Raspadori. Chance dal 1' anche per David Neres. Nella squadra di Dionisi gioca Sirigu in porta. Ecco le probabili formazioni delle due squadre secondo la redazione di Sky Sport:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. Conte

PALERMO (4-2-3-1): Sirigu; Pierozzi, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. All. Dionisi