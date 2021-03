Napoli show, retroscena Gazzetta: "Gattuso si è sfogato con un gesto"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli, esalta gli azzurri dopo la bella vittoria sul campo della Roma: "L’Inter è fuori concorso, però dietro è il Napoli la squadra più continua in questo scorcio di stagione: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite confermano come la banda di Gattuso abbia trovato la via della continuità per restare nella lista d’iscrizione alla Champions. Tredici punti su quindici, con due colpi consecutivi negli scontri diretti in trasferta portano al massimo la temperatura della felicità. E Gattuso alla fine si sfoga tirando un calcio nel didietro a Politano. Un gesto d’affetto".