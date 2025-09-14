Napoli straripante! CdS: "Mercato ha dato un'altra dimensione! Guardiola è avvisato"

vedi letture

Tre su tre e primo posto in coabitazione con la Juventus. Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia un colpo e al Franchi cala un tris che vale tanto in termini di classifica quanto di fiducia. La Fiorentina, travolta dall’impatto partenopeo, ha potuto solo assistere al dominio azzurro, crollando sotto i colpi di un avvio devastante e di una ripresa altrettanto cinica. Un messaggio, quello del Napoli, anche a Pep Guardiola in vista di Manchester City-Napoli di Champions League. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Guardiola è avvisato. Questo Napoli non ha paura di nessuno. Anzi, è pronto ad andare a giocarsi la sua partita a Manchester. Il messaggio che manda Conte al campionato e all'Europa è di quelli che fanno rumore. Era il momento della verità e il Napoli ha risposto in maniera impressionante, con una prova di forza che è un chiaro segnale per tutti. A Firenze si è vista una squadra di spessore, solida e attenta, ma nello stesso tempo vivace e spietata. E bastato un quarto d'ora per mettere il timbro sulla partita. La vittoria l'hanno firmata tre volti nuovi (De Bruyne, Hojlund e Beukema), a dimostrazione che il mercato estivo ha dato alla squadra un'altra dimensione".