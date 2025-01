Napoli su Pellegrini? L'agente non si sbottona: "Non ci sono novità". Ma intanto si reca a Trigoria

Tra i nomi attenzionati dal Napoli per il centrocampo c'è anche Lorenzo Pellegrini, calciatori che pare ormai in rotta con la Roma, il club nel quale è cresciuto e di cui è capitano. Se n'è parlato nell'ambito di uno scambio con Giacomo Raspadori, ma le ultime indiscrezioni raccontano di un Napoli interessato a prescindere.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato l'agente del calciatore, Giampiero Pocetta, per capire la situazione: "Non ci sono novità, non ci sono aggiornamenti", la risposta del procuratore. Che però - riferisce l'emittente - stava andando a Trigoria per valutare la situazione.