Napoli-Venezia 1-0, le pagelle: Raspadori da sogno, Lukaku 2T super. Neres imprendibile, Conte coraggioso

Oggi alle 16:59

Le pagelle di Napoli-Venezia 1-0

Meret 7 - Miracoloso al 19’ con la parata di piede su Yeboah. Attento sulla punizione velenosa di Nicolussi Caviglia.

Di Lorenzo 6,5 - Non spinge come al solito, ma ci mette lo zampino nell’avviare l’azione Che porta al gol. Bravo.

Rrahmani 6,5 - Ha la prima occasione della partita, fortunato Stankovic a salvare sul suo destro. Bravo negli anticipi.

Juan Jesus 6 - Partita ordinata e con poche sbavature, contenendo la vivacità di Oristanio.

Olivera 6,5 - Bravissimo nell’incursione che porta al calcio di rigore. Soffre troppo le sortite di Zampano ad inizio secondo tempo, ma poi diventa un fattore creando molto anche in fase offensiva. Dall’88 Spinazzola sv.

Anguissa 6 - Solita sostanza ed il bel tacco a chiudere il triangolo con Olivera sull’azione del rigore. Conte lo sacrifica per cambiare atteggiamento e modulo. Dal 69’ Raspadori 7,5 - Sfrutta alla grande l’occasione, segnando un gol che pesa come un macigno. Che sia la sua svolta napoletana?

Lobotka 7 - Il solito professore lì in mediana, facendo sempre la scelta giusta. Scherma e disegna, con due anime da centrocampista completo. McTominay 5,5 - Non è al centro dell’azione, più nel vivo ad inizio ripresa ma con tante piccole sbavature. Troppe per uno con la sua qualità.

David Neres 7 - Nello stretto è imprendibile, anche se in alcune situazioni è troppo frettoloso. Salta sempre l’uomo ed è delizioso nel controllo al volo che lo porta al cross per il gol di Raspadori.

Kvaratskhelia 6 - Nella prima mezz’ora il Napoli gioca solo a destra poi arriva qualche pallone a Kvara che si rende pericoloso. Al tiro, però, non riesce ad incidere come dovrebbe. Dal 75’ Politano 6 - Entra bene.

Lukaku 6,5 - Gioca bene di sponda, ma calcia molto male il rigore che avrebbe sbloccato il match. Gioca però un secondo tempo davvero importante, centrando un palo e fornendo tanti assist ai compagni. Molto in crescita sul piano fisico.

Conte 8 - Il Napoli gioca bene, ma non la sblocca. Ha il coraggio di cambiare modulo ed ha ragione lui. Il suo Napoli torna primo ed è veramente un grande risultato.