Rileggi live Napoli-Venezia 1-0 (Raspadori 80'): Conte domina il match e ritorna in vetta!

vedi letture

Il Napoli vince una partita complicatissima e che sembrava stregata. Tantissime occasioni nel primo tempo, dalle chance per Rrahmani e Anguissa al rigore sbagliato di Lukaku. Nella ripresa il forcing azzurro continua con Stankovic che salva più volte il risultato. Alla fine il Napoli passa con la mossa vincente di Conte: l'inserimento di Raspadori che decide la partita con un gol pesantissimo. Il Napoli chiude il 2024 in testa alla classifica, a pari punti con l'Atalanta.

95' - Raspadori conquista un calcio di punizione FO-NDA-MEN-TA-LE! E fa ammonire Idzes. Che ingresso di Raspadori!

94' - Meret fa sua la sfera sulla punizione. Può respirare il Napoli.

93' - Juan Jesus anticipa di testa El Haddad ma l'arbitro fischia un fallo inesistente. Possibile ultima chance per il Venezia.

91' - LUKAKU SCATENATO! Il belga si autolancia superando Idzes, poi entra in area, rientra sul mancino e viene fermato al momento del tiro.

90' - Vengono segnalati 5 minuti di recupero.

89' - Di Francesco prova il tutto per tutto: inserisce Bjarkason e El Haddad al posto di Oristanio e Zampano.

88' - Entra Spinazzola al posto di Olivera.

87' - Il Venezia prova a riaffacciarsi nella metà campo azzurra, il Napoli la riconquista e consolida il possesso con Lukaku che guadagna un fallo importante.

83' - CI RIPROVA LUKAKU! Politano lo serve defilato a destra, Big Rom prova il destro a incrociare che si spegne a lato.

82' - NAPOLI A UN PASS DAL RADDOPPIO! Olivera si autolancia e conclude col mancino: ancora provvidenziale Stankovic a graffiare la sfera sul fondo. L'arbitro però non vede la deviazione del portiere e non dà corner.

80' - RETEEEEEE! SEGNA IL NAPOLI, FINALMENTE IN VANTAGGIO MERITATAMENTE! Cross basso di Neres sporcato da Candela, la palla arriva a Raspadori che da centro area col mancino rilascia un bolide. Stavolta Stankovic non può nulla. Mossa vincente di Conte.

79' - Neres c'entra per Lukaku, sponda per McTominay che sbaglia il controllo che lo avrebbe messo davanti al portiere.

78' - Forcing del Napoli: ennesimo cross, stavolta di Raspadori, sporcato in calcio d'angolo dal Venezia.

76' - Neres ubriaca Candela e crossa arrivato sul fondo. Sarà corner.

75' - Entra Politano al posto di Kvaratskhelia.

74' - Ammonito Stankovic per perdita di tempo sul calcio di rinvio.

74' - Raspadori apparecchia per Kvara, tiro al volo dalla distanza del georgiano. Palla fuori.

71' - KVARA! Neres ruba palla sulla costruzione dal basso del Venezia e allarga per Kvara: da posizione defilata il georgiano calcia forte sul primo palo col mancino, respinge ancora Stankovic.

71' - Cambia anche Di Francesco: dentro Pohjanpalo e Andersen, escono Ellertsson e Yeboah.

70' - Prima mossa di Conte: entra Raspadori al posto di Anguissa. Si passa al 4-2-3-1 con Jack trequartista alle spalle di Lukaku, larghi sempre Neres e Kvara.

69' - Altra giocata di Lukaku spalle alla porta, poi se la porta sul mancino e calcia forte. Palla alta.

68' - Neres scappa via sulla destra e cerca il cross: fermato in calcio d'angolo. Ora il Napoli sta alzando il ritmo.

66' - Lobotka scodella sul secondo palo, torre di Di Lorenzo verso Lukaku che viene anticipato dal difensore del Venezia.

65' - LUKAKU! Anche sfortunato il belga. Da spalle alla porta si gira con un grande movimento, poi incrocia col mancino ma Stankvovic con un riflesso devia e salva con l'aiuto del palo.

63' - Nicolussi Caviglia si incarica della battuta e calcia direttamente in porta. Meret smanaccia in calcio d'angolo.

62' - Oristanio tenta il dribbling su Di Lorenzo e conquista un calcio di punizione dal limite dall'area, da posizione defilata.

60' - Sostituzione Venezia: entra Candela al posto di Carboni.

59' - Kvaratskhelia chiude il triangolo con Lukaku, poi strozza troppo il suo tiro che termina lento tra le braccia di Stankovic.

57' - Kvaratskhelia show! Tunnel secco ai danni di Altare poi Zampano lo ferma commettendo fallo.

56' - McTominay pesca Lukaku in area col filtrante, Lukaku prova a girarsi sul destro ma va in collisione con l'inserimento di Olivera.

54' - INSISTE IL NAPOLI! Cross col destro di Neres che trova Kvara sul secondo palo: tiro murato del 77. Sulla respinta Olivera incrocia il mancino ma la palla termina a lato.

53' - Scambio Kvara-McTominay con lo scozzese che, entrato in area, perde il tempo per calciare col mancino.

52' - Grande trama del Venezia davanti l'area, Yeboah imbuca per Oristanio che al simula visibilmente al minimo contatto con Juan Jesus. L'arbitro lascia giustamente proseguire.

50' - Kvaratskhelia prova ad andare via ad Altare sulla sinistra: il difensore lagunare lo contiene in rimessa laterale.

48' - Altro cross di Yeboah, stavolta a rientrare: Neres si rifugia in angolo.

47' - Ripartenza pericolosa del Venezia, Yeboah arrivato in area sterza sul destro e crossa sul secondo palo. Provvidenziale Di Lorenzo in chiusura.

46' - Nessun cambio effettuato durante l'intervallo, in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

16.02 - PARTITI! Comincia la ripresa

45' - NESSUN MINUTO DI RECUPERO, termina 0-0 il primo tempo

39' - OCCASIONE PER ANGUISSA CHE SPARA ALTO! Kvara recupera un rimpallo e serve benissimo in mezzo Anguissa che con il piattone spara altissimo!

38' - Cresce l'intensità adesso in campo, Napoli tutto nella metà campo del Venezia

37' - RIGORE SBAGLIATO DA LUKAKU CHE INCROCIA MA VIENE IPNOTIZZATO DA STANKOVIC!

36' - RIGORE PER IL NAPOLI! GRANDIOSA GIOCATA DI ANGUISSA E OLIVERA CHE CALCIA CON IL DESTRO E VIENE FERMATO DAL BRACCIO DI IDZES!

35' - Ottavo calcio d'angolo, terzo di fila, il Napoli spinge

31' - Ammonito Altare che blocca ed interrompe il contropiede di Kvara

30' - Azione lunghissima del Napoli e corner guadagnato

23' - Sinistro altissimo di David Neres dopo che si era facilmente liberato

19' - PARATONA DI MERET SU YEBOAH! Zampano serve al centro la punta del Venezia che spara un fortissimo destro ma il portiere del Napoli ipnotizza con il piede destro!

17' - Fallo di Rrahmani, punizione pericolosa per il Venezia

14' - Azione prolungata del Napoli, cross con il destro di Neres respinto dalla difesa del Venezia e raccolto da Kvara che con il sinistro impegna Stankovic e guadagna un calcio d'angolo

13' - Cross profondo e poco preciso di David Neres, palla in rimessa dal fondo

12' - Tante combinazioni e tocchi veloci per il Napoli

8' - Calcio d'angolo battuto bene con la palla dritta sul secondo palo, McTominay di pochissimo non impatta da posizione favorevole

7' - Lukaku lavora bene il pallone e scarica su McTominay, lo scozzese calcia subito e guadagna un calcio d'angolo

6' - Fallo su Lukaku sui 35m, il Napoli prende campo

4' - OCCASIONE NAPOLI! Neres lavora benissimo il pallone e serve Rrahmani che in area di rigore calcia e viene ipnotizzato da Stankovic!

3' - Calcio d'angolo in favore degli azzurri

1' - Inizio molto intenso della gara!

​​16.02 - INIZIA LA GARA!

15.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo

15.55 - Tutto pronto al Maradona, squadre nel tunnel per l'ingresso in campo.

15.40 - Inversione degli arbitri per un problema a Marchetti: arbitrerà Cosso

15.25 - Iniziata la fase di riscaldamento della partita per le due squadre!

15.09 - Ufficiali le formazioni della gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah



13.30 - ​​​​​Il Diego Armando Maradona è sold-out: raggiunta la quota massima di tagliandi per l'imminente match delle ore 15!

12.00 - È ufficiale la lista dei convocati del Venezia:

Portieri: Matteo Grandi, Jesse Joronen, Filip Stankovic.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Franco Carboni, Ridgeciano Haps, Jay Idzes, Joel Schingtienne, Marin Sverko, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Alberto Chiesurin, Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Domen Crnigoj, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Saad El Haddad, Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Joel Pohjanpalo, John Yeboah.

10.05 - Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 18ª giornata di Serie A, al Maradona contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Non bisogna farsi ingannare dalla classifica: i lagunari, al penultimo posto, esprimono in realtà un bel gioco e avrebbero dovuto raccogliere più punti di quanti ne hanno fatti. Gli ultimi tre risultati sono stati infatti positvi: ritorno alla vittoria contro il Cagliari e pareggi con Juve e Como. Gli azzurri sono dunque chiamati a una risposta: contro il Genoa è arrivata la seconda vittoria di fila in campionato, ma il secondo tempo non è stato all'altezza. Opportunità importante per il Napoli anche dal punto di vista della classifica: l'Atalanta ieri ha pareggiato e si può fare l'aggancio in vetta

Le ultime sul Napoli

Per questa sfida il solo Buongiorno non è a disposizione. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie, al centro a fare coppia con Rrahmani confermato Juan Jesus. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Lobotka in regia ed ai suoi lati McTominay e Anguissa. In attacco, Politano è tornato ad allenarsi, come annunciato da Conte in conferenza, e ci sarà dal 1'. Il ballottaggio è dall'altro lato tra e David Neres e Kvaratskhelia, con il brasiliano in vantaggio; completa il tridente Lukaku.

Le ultime sul Venezia

Infermeria lunga per i lagunari: sono out Duncan, Sagrado e Raimondo oltre il lungodegente Svoboda. Di Francesco confermerà in blocco il 3-5-2 con gli uomini che hanno vinto la scorsa settimana. Tra i pali c'è Stankovic, linea a tre con Idzes, Altare e Sverko. Quinti di centrocampo Zampano ed Ellertsson, in mezzo Nicolussi Caviglia con Busio e Andersen. Davanti pronto il tandem Oristanio-Pohjanpalo.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 28 dicembre ore 15:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Kvaratskhelia 55-45%

Indisponibili: Buongiorno

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Ballottaggi: Ellertsson-Candela 60-40%

Indisponibili: Svoboda, Sagrado, Duncan, Raimondo

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amiche e amici di TuttoNapoli buone feste e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Venezia, l'ultimo atto del 2024 valido per la 18ª giornata di Serie A.