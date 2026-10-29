Allegri già pensa alla Juve: sicure due novità di formazione

Juve-Napoli, tornano Meret e De Bruyne: dubbi su modulo e centrocampo, conferme per Højlund. Da Torino direttamente a Oporto

Rispetto alla partita di ieri con il Monza cambieranno un po’ di cose dal punto di vista della formazione. Contro la Juventus torneranno titolari Meret e De Bruyne, con la variabile della posizione del belga, dei partner di centrocampo e, di conseguenza, del modulo. Allegri, che non sarà in panchina allo Stadium, dovrà dunque decidere se riproporre il 4-3-3 visto di recente o tornare a un assetto diverso, in una sfida in cui servono equilibrio e qualità. La scelta definitiva arriverà dopo gli ultimi allenamenti, ma la direzione sembra quella di una squadra più vicina alle sue stelle. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

In attacco confermati Højlund e, probabilmente, Lang

In avanti, ovviamente, conferme per Højlund e probabilmente anche per Lang, in un reparto offensivo ridotto dalle assenze di Neres e Alisson Santos e dal rientro ancora in corso di altri giocatori. Il tridente dovrà garantire velocità e peso specifico contro una Juventus che ha perso a Genova e che cerca un riscatto immediato. Per il Napoli è l’occasione di dare continuità, dopo il successo con il Monza e in vista del tour de force che prevede anche il Porto e la Lazio.

Da Torino a Oporto: Capodichino chiuso per lavori

La squadra raggiungerà Oporto direttamente da Torino, lunedì, senza rientrare alla base. L’aeroporto di Capodichino è chiuso per lavori e dunque la scelta più agevole è stata di decollare da Caselle per il Portogallo. Un cambio logistico che costringe lo staff a organizzare recuperi e allenamenti in un tempo ridotto, in una settimana in cui la gestione delle energie sarà decisiva quanto le scelte tattiche. Il gruppo sarà chiamato a mostrare compattezza, a partire dalla trasferta di Torino.