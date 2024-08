Neres, intoppo sui diritti d'immagine già risolto: oggi arriverà l'annuncio

David Neres ha firmato. Oggi verrà annunciato. Stesso oggi primo allenamento in gruppo agli ordini di Conte. Ieri i due si sono incontrati. Sempre ieri, però, piccolo intoppo.

Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "La questione che ha costretto a ritardare le comunicazioni in pompa magna, e a rimettere in ghiaccio lo champagne, è relativa a certi aspetti legati ai diritti d’immagine. Le parti, però, hanno continuato a lavorare senza sosta per limare distanze e differenze e per concludere tutto al volo. Missione compiuta già ieri in serata, con tanto di firme".