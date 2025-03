Nessun allarme per McTominay: è stato gestito, arriva al top alla sfida più importante

Il Napoli non cambierà il suo 3-5-2 contro la Fiorentina. Davanti nessun dubbio sul Lukaku e Giacomo Raspadori: tandem offensivo che dovrà funzionare alla perfezione per riportare i partenopei alla vittoria. Il belga è alla ricerca del gol per trascinare i suoi alla vittoria: non a caso l'ultima rete coincide con l'ultima vittoria (contro la Juventus). Conte confermerà, come detto, l'abito tattico ma anche gli uomini visti con l'Inter.

Secondo Repubblica, Gilmour va verso la conferma in mediana assieme a Lobotka e ci sarà regolarmente anche McTominay: l'ex Man United è stato gestito in questi giorni proprio per essere al top contro la Fiorentina. Politano (pronto a tornare in nazionale) e Spinazzola (favorito su Olivera) saranno di nuovo gli esterni. È questo il piano del Napoli per tornare alla vittoria. E - scrive il quotidiano - molto dipende da Lukaku: quarantatre giorni senza gol sono troppi.