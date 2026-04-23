Nome nuovo in attacco: spunta Scamacca con Lucca a Bergamo

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Il club azzurro per l'estate andrà alla ricerca di un'altra punta con Lukaku in uscita e con Hojlund che verrà riscattato dallo United

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. La dirigenza azzurra starebbe pensando a Gianluca Scamacca dell'Atalanta, giocatore di talento ma spesso vittima di problemi fisici. Secondo Calciomercato.com, si parla di un possibile scambio con Lucca, che sarà di ritorno dopo il prestito al Nottingham Forest. Il mercato e il valzer delle punte dunque è appena iniziato. Il club azzurro per l'estate andrà alla ricerca di un'altra punta con Lukaku in uscita e con Hojlund che verrà riscattato dallo United.

Scamacca-Napoli, l'indiscrezione che arriva da Milano

"Una clamorosa indiscrezione di calciomercato, intanto, scuote l’Atalanta. Gianluca Scamacca sarebbe infatti finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. Antonio Conte apprezza tantissimo il 27enne originario di Roma e la dirigenza azzurra avrebbe intenzione di proporre alla Dea uno scambio con Lorenzo Lucca, pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza di certo non esaltante al Nottingham Forest".