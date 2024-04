Non c'è più Conte in pole: per il CdS è lotta a due per la panchina

Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i due tecnici in pole position per allenare il Napoli nella prossima stagione. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La rosa dei candidati ideali è sempre la stessa, tutti molto autorevoli: Stefano Pioli, 58 anni, un tecnico che con il Milan ha già vinto uno scudetto e che oggi vive sotto la luce scomoda dei riflettori di San Siro perché i cicli finiscono, anche i più belli; Gian Piero Gasperini, 66 anni, il vate della Dea che è anche un’antica passione del presidente, addirittura allenatore del Napoli per un giorno di 13 anni fa (prima del dietrofront del riluttante Mazzarri).

Loro in cima e sullo sfondo Antonio Conte, 54 anni, l’offerta di allenare gli azzurri in difficoltà a ottobre, al tramonto della breve parentesi di Rudi Garcia; e poi Vincenzo Italiano, 46 anni, il più giovane della compagnia ma non certo il meno dotato, seguito con attenzione da Adl sin dai tempi dello Spezia. Un poker di valore. Di valori" si legge sul quotidiano.