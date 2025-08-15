Non c'è posto in lista, Manna valuta due Under: uno piace anche alla Juve

Sta per riaccendersi il mercato del Napoli. Il club è sempre a caccia di un nuovo centrocampista e di un estterno. Per motivi di liste, serve un Under, ecco allora diversi nomi di giovani talenti. "Al fianco dei soliti identikit, il club ha cominciato a valutare attentamente il francese Andy Diouf del Lens, 22 anni. Un under, e dunque utile anche per le liste. Ma è un capitolo da aggiungere al librone". Lo scrive il Corriere dello Sport.

Diouf, francese di origini senegalesi, contratto con il Lens fino al 2028 e un futuro da decifrare. Nel senso che in questo momento non sono ancora stati accesi i contatti tra i club. È un’idea così come l’inglese Carney Chukwuemeka, 21 anni, in uscita dal Chelsea ma anche nel mirino della Juve. E soprattutto sono entrambi under: ottimi per le liste.