Non ci sono incedibili, ma il Napoli ha un'idea di fondo: in 9 sono la base di Spalletti

Nonostante non ci siano incedibili in questo mercato post-Covid, come sottolineato da De Laurentiis in conferenza stampa facendo riferimento a proposte appropriate, il Napoli mantiene un'idea forte di fondo. Secondo il Corriere dello Sport i nodi restano soprattutto Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, ma sicuramente Spalletti punterà su Meret, su Manolas, suo ex centrale di lusso a Roma, e poi su Di Lorenzo, Zielinski, Lozano, Mertens e Osimhen, pilastri e capisaldi di qualità e quantità, a cui aggiungere Insigne in caso di rinnovo e Koulibaly se dovesse restare. Sono loro i giocatori su cui Spalletti punta per fare la differenza.