Non è sfuggito a nessuno il consiglio di Gattuso a Insigne

Prima della partita con l'Az l'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha voluto dare un consiglio a Lorenzo Insigne, il capitano azzurro: "Io mi aspetto ancora di più da Insigne, tecnicamente non posso dire nulla ma voglio vederlo meno musone perchè deve fare il salto di qualità". Parole chiare da parte dell'allenatore che probabilmente fanno riferimento ad alcuni atteggiamenti del numero 24 del Napoli in campo. Gattuso, da leader, sprona i suoi, lo fa con Insigne che è uno dei calciatori più forti della squadra e uno di quelli più dotati da un punto di vista tecnico. Un calciatore ormai prossimo ai 30 anni che sta completando la sua piena maturità. In campo e non solo. Anche grazie ai consigli preziosi di chi gli sta attorno. Come l'ultimo di Gattuso.