Non solo Kou, Ancelotti ha un altro titolarissimo e in pochi se ne sono accorti

(di Dario De Martino). Ha giocato 23 partite, è rimasto in campo per 2070 minuti, nemmeno la diffida nella gara contro la Spal con l'Inter nella giornata successiva ha convinto Carletto Ancelotti a fare a meno di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è l'unico ad aver giocato tutti i minuti in campionato ma non è il solo ad aver partecipato a tutte le partite. Già, c'è un altro "titolarissimo", l'unico che ha giocato tutte le gare fino ad ora disputate dal Napoli. Allan o Insigne? No, loro ne hanno giocate 22, una partita a testa l'hanno saltata, così come Dries Mertens. L'unico che almeno per un minuto ha giocato tutte le gare è Piotr Zielinski: 13 su 13 con 1382 minuti accumulati.

I DATI. Per minutaggio è sesto in graduatoria tra gli azzurri, ma per gare giocate è l'unico ad averle giocate tutte. Certo in alcune di queste è entrato a partita in corso (otto volte, è secondo dietro a Mertens con 9 in questa speciale classifica) ed altre è uscito prima (otto volte anche in questa graduatoria, in cui è primo), ma anche se per pochi spiccioli di partita, alla fine è sempre sceso in campo, sia in campionato che in Champions. In Europa è partito solo una volta dall'inizio (alla prima contro la Stella Rossa), per il resto è sempre subentrato (nove minuti con il Liverpool in casa il minimo che gli è stato concesso). In Italia, invece, ha trovato più costanza nell'ultimo periodo: quattro volte titolare nelle ultime cinque partite (è partito dalla panchina solo contro l'Atalanta).

SI PUO' DARE DI PIU'. Di certo quest'anno era attesa la consacrazione per Zielinski che invece, nonostante Ancelotti gli dimostri parecchia fiducia, non è ancora riuscito a fare quel salto di qualità che quest'anno ci si attendeva da lui. Il polacco, probabilmente, non si è adattato ancora al meglio al 4-4-2 e quel ruolo da esterno forse non si confà al meglio alle sue caratteristiche. E poi, magari, psicologicamente sta soffrendo un po' la concorrenza di Fabiàn nell'anno in cui, dopo la partenza di Jorginho e l'iniziale arretramento di Hamsik nel ruolo di regista, pensava di guadagnarsi quel ruolo da titolare fisso. Invece, pur giocandole tutte, in molte occasioni è entrato a partita in corso. Ora sta ritrovando costanza e magari ritroverà anche qualità: il 2019 è per lui quello della consacrazione.