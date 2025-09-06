Novità a Castel Volturno: ieri ruolo inedito per Juan Jesus e libertà Gutierrez

Ieri il Napoli ha chiuso la settimana di lavoro a Castel Volturno con il test con l'Avellino, terminato 5-3 con Lucca in evidenza con una tripletta. Occasioni propizie per sperimentare cose nuove, vista la penuria di centrocampisti (quasi tutti in Nazionale), scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando di alcune novità emerse dalla partitella con i superstiti delle nazionali:

"Juan Jesus ha giocato in posizione più avanzata, in mezzo al campo. In attesa della prima convocazione ufficiale che dovrebbe arrivare per Fiorentina-Napoli, Gutierrez ha portato a casa qualche assaggio del ritmo-gara. Condividendo la fascia sinistra con Spinazzola (anche lui autore di un gol), Gutierrez si è cimentato nel lavoro richiesto da Conte, aiutando lo sviluppo del gioco con i movimenti dentro al campo e muovendosi anche un po’ da mezzala".