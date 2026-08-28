Sorteggio Champions, Pastore: "Il Napoli gli 11 necessari li fa, la Roma è da vedere..."

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Sorteggio positivo per il Napoli. L'ha analizzato il giornalista di Cronache di spogliatoio, Giuseppe Pastore, raccontando anche delle altre italiane: "Il Napoli peggio dell'anno scorso non può fare. Ha un cammino buono per fare almeno quei 13 punti che servono per andare senza problemi ai playoff. Arsenal, il City di Maresca che è campano, il Brugge ancora in Italia, Farioli per la prima volta contro un'italiana, il Bodo ma per fortuna a Napoli. Villarreal mai facile fuori, ancora norvegesi con i Viking ma in casa e la trasferta scomoda col Sabah ma vediamo come si incastrerà col campionato.

La Roma può entrare nelle 24, con 11 punti dovresti farcela, il Napoli ce li ha mentre la Roma è da vedere. Il Como non s'è fatto mancare niente invece, dove li fa gli 11 punti? E' un cammino molto difficile, ma il Como non è ancora molto conosciuto in Europa e comunque avrà ottimi argomenti, soprattutto contro squadre che ti lasceranno giocare. Ha meno del 50% di possibilità, non sarà facile, ma vediamo il calendario se alla fine propone subito l'Aek e poi alla fine rivali più tranquille".