Osimhen ha rivelato il suo sogno: il destino del bomber sembra chiaro

Il destino di Victor Osimhen sembra ormai segnato. Lo scudetto è ad un passo ma oltre c'è la Premier League

Il destino di Victor Osimhen sembra ormai segnato. Lo scudetto è ad un passo ma oltre c'è la Premier League, un campionato che per il bomber del Napoli rappresenta "un sogno". Osimhen lo ha ribadito anche ieri a Roma. Non è la prima volta che il nigeriano non si nasconde. La sua volontà è chiara. Bisogna solo capire quando tutto ciò accadrà.

Il contratto scade nel 2025 ma già in estate partirà l'assalto delle big europee: Chelsea e United tenteranno l'assalto. Chi la spunterà? Potrebbe essere anche De Laurentiis. Ma il rinnovo sarà difficile per motivi prettamente economici: Osimhen guadagna 5 milioni all'anno e la politica del Napoli prevede cifre più basse. Si potrebbe fare un'eccezione per lui, ma dalla Premier potrebbero arrivare anche proposte vicine ai 10 milioni e offerte al Napoli superiori ai 100 milioni di euro. Come andrà a finire? Presto per dirlo. Oggi la priorità si chiama scudetto...e Champions League.