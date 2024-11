Osimhen, il Galatasaray vuole comprarlo a gennaio: ecco l'offerta al Napoli, cifre e dettagli

Il Galatasaray non vuole perdere Victor Osimhen al termine del prestito. Il club punta ad incassare le risorse dalla prossima Champions League e - riferisce il quotidiano turco Sozcu - la società ha fissato in 50mln di euro il limite per provare ad ottenere il cartellino di Victor Osimhen appoggiandosi anche ad un contributo dalle sponsorizzazioni.

La dirigenza del Galatasaray contatterà a breve il Napoli, vuole agire rapidamente per anticipare anche il Chelsea che è l'altra corteggiatrice del giocatore. Per il giocatore sarebbe pronto anche un contratto di 5 anni, ma c'è bisogno di un accordo col Napoli su una cifra di circa 50mln di euro. La cifra però è inferiore alla nuova clausola che entrerà in vigore.