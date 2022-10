Osimhen show, i quotidiani: "Stava sbattendo su Smalling, poi gol capolavoro e sprinta fino al 95'"

Victor Osimhen è stato l'assoluto protagonista della gara contro la Roma grazie al bellissimo gol da tre punti. I quotidiani premiano il nigeriano

Victor Osimhen è stato l'assoluto protagonista della gara contro la Roma grazie al bellissimo gol da tre punti. I quotidiani premiano il nigeriano con voti altissimi.

Voto 7.5 Corriere dello Sport

Ha la palla che può valere una serata di gloria (25’), la lavora bene sul breve, la sparacchia fuori e si dispera (giustamente). Sembra debba andare a sbattere sistematicamente contro Smalling e invece ruba tempo e spazio e poi quasi senza angolo, lo trova.

Voto 7.5 La Gazzetta dello Sport

Fatica con Smalling, ma non molla mai e lo fa anche ammonire. Poi da grande centravanti, alla prima distrazione dell'inglese, pur con poco specchio segna un gran gol.

Voto 7.5 Tuttonapoli

Qualche folle considerava addirittura un problema il suo rientro. Si riprende il posto dopo due gol in due spezzoni e regala l'undicesima vittoria di fila al Napoli con un destro incredibile dopo aver spostato fisicamente un colosso come Smalling. Il gol arriva all'interno di una partita in cui scatta a ripetizione, fa a sportellate con i tre centrali e gioca sempre per la squadra e non concretizza un'occasione precedente ben più semplice. Sprinta fino al 95' sembrando uno scherzo della natura.