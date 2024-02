Osimhen subito in campo? Filtra un'idea per il Genoa da Castel Volturno

Victor Osimhen sta rientrando a Napoli ma pensare di averlo in campo dal primo minuto con il Genoa è davvero proibitivo

Victor Osimhen sta rientrando a Napoli ma pensare di averlo in campo dal primo minuto con il Genoa è davvero proibitivo, e così l’idea più plausibile è di vederlo inizialmente in panchina. In certi casi però fare previsioni è sempre complicato, a maggior ragione se il soggetto in questione è un super atleta come Osi.

E comunque al netto dei 648 minuti accumulati dalla fase a gironi alla finale persa contro la Costa d’Avorio, e con i postumi del problema gastrointestinale, della solita collezione di calcioni e soprattutto dello stress psicofisico, il primo nemico dei muscoli, l’ultima parola spetterà a Mazzarri e allo staff medico. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.