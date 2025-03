Osimhen sul futuro: "Sono felice qui, ho trovato equilibrio. Parlerò col presidente a fine stagione"

Victor Osimhen si sta distinguendo in Turchia a suon di gol: oggi ha segnato una tripletta trascinando il Galatasaray alla vittoria ed è diventato capocannoniere della Super Lig. Il futuro del bomber nigeriano è ancora in certo: il 30 giugno scadrà l'anno di prestito e dovrebbe fare ritorno al Napoli, ma sicuramente si trasferirà poi in un nuovo club. Intanto nel post-partita è stato proprio Osimhen a parlare del suo futuro:

"L'ho già detto in passato, fino alla fine della stagione non c'è nulla di cui parlare a riguardo. Sono un giocatore di questa squadra. A fine stagione parleremo con il mister Okan e con il presidente. Amo molto questo club. Sono felice di essere qui. Ho trovato un equilibrio nella mia vita qui. La cosa più importante per me non è il trasferimento, ma il successo del club. Penso che siamo sulla strada giusta e voglio aiutare la squadra lungo questo cammino. Per me, questo è l'aspetto più importante in questo momento."

Sugli obiettivi del Galatasaray ha aggiunto: "L'obiettivo del club è la quinta stella. Lottiamo in ogni partita per raggiungerlo. Abbiamo tanti giocatori capaci di ottenere questo traguardo. Combattiamo insieme con unità. Per la prima volta ho fatto una tripletta con il Galatasaray e sono sicuro che ce ne saranno altre, ma la cosa più importante è la quinta stella, e stiamo andando avanti su questa strada."