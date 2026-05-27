Accelerata Italiano: la sensazione dopo l'incontro di ADL con gli agenti

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Come racconta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri a Roma si è svolto un incontro tra il club azzurro e gli agenti del tecnico

Il Napoli accelera per Vincenzo Italiano. Come racconta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri a Roma si è svolto un incontro tra il club azzurro e gli agenti del tecnico del Bologna, Diego Nappi e Francesco Caliandro, per fare il punto della situazione e capire i margini dell’operazione.

Secondo il quotidiano, i contatti sarebbero stati molto positivi, al punto che “la sensazione finale di giornata è stata quella del sorpasso su Allegri”. Un segnale importante nella corsa alla successione di Antonio Conte, anche se la situazione resta ancora aperta.

Italiano, infatti, è tuttora legato al Bologna da un altro anno di contratto e domani è previsto un confronto con la dirigenza rossoblù guidata da Joey Saputo. Una differenza sostanziale rispetto a Massimiliano Allegri che, come sottolinea il giornale, è libero dopo la fine della sua esperienza al Milan.

Il Corriere dello Sport spiega però che il Napoli “ha comunque cominciato a muovere i primi passi concreti”, esattamente come già fatto nei giorni scorsi con Allegri e il suo agente Giovanni Branchini, con cui esisterebbe già una base d’intesa per un contratto biennale.