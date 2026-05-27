Americani in pressing su ADL: progetto è una polisportiva in stile Real e Bayern

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Il Corriere del Mezzogiorno torna sulla possibile cessione del Napoli e racconta nuovi dettagli sull’interesse americano

Il Corriere del Mezzogiorno torna sulla possibile cessione del Napoli e racconta nuovi dettagli sull’interesse americano nei confronti del club azzurro. Secondo il quotidiano, dietro l’offerta ci sarebbe un progetto ambizioso: trasformare la SSC Napoli in una vera polisportiva sul modello di club europei come Real Madrid e Bayern Monaco.

Dopo un primo rifiuto netto da parte di Aurelio De Laurentiis, la pista non sarebbe però del tutto tramontata. Il quotidiano sottolinea infatti che “l’operazione non è da escludere completamente”, anche perché nelle ultime ore ci sarebbe stata una nuova apertura accompagnata da un rilancio economico.

A guidare la cordata sarebbe Matt Rizzetta, imprenditore statunitense e fondatore della Underdog Global Partners (UGP), già noto nel panorama sportivo italiano per il coinvolgimento con Napoli Basket e Campobasso Calcio.