Politano, c'è l'offerta dall'Arabia: senza l'accordo con ADL per il rinnovo la valuterà

Lo sceicco di gennaio diventa Matteo Politano. Sul Corriere dello Sport si scrive di un'offerta arrivata in queste settimane all'esterno d'attacco del Napoli dal campionato arabo: "Politano ha voglia di continuare a giocare esattamente dov’è ora, ma il dialogo datato tra Adl e il suo agente, Mario Giuffredi, non ha ancora prodotto il finale desiderato: manca l’accordo per prolungare il rapporto con Matteo, in scadenza nel 2025, ma contestualmente è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. Dall’Al-Shabab, club di Riyad dove giocano Carrasco e l’ex interista Banega, direttore sportivo italiano - Domenico Teti, ex dt della Samp - e idee molto chiare: proposta al Napoli e a coté un ingaggio super al giocatore, in linea con i parametri della Saudi Pro League.

L’obiettivo primario di Politano, cioè il suo desiderio mai nascosto è rinnovare con il Napoli: «Vuole restare a vita», ha sempre ripetuto Giuffredi. Ma la trattativa con il club non decolla e ovviamente il giocatore ha cominciato a porsi una serie di domande. Inevitabile, va da sé. Lo scenario sembra delineato: se nelle prossime settimane non arriverà una svolta, l’attaccante potrebbe seriamente riflettere sull’offerta dell’Al-Shabab".