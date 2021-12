Possibili eredi di Insigne: il primo nome depennato dalla lista

Il Napoli e Jeremie Boga. Si sono piaciuti, si sono cercati, senza mai fare veramente sul serio. Il Motivo? Le richieste eccessive del Sassuolo, che aveva sparato cifre altissime quando nelle scorse sessioni di mercato Cristiano Giuntoli aveva tentato un approccio: circa 40 milioni richiesti per l’esterno classe ’97.

Con il complicarsi della questione Insigne, col rinnovo che col passare del tempo diveniva più complicato, il nome di Boga era tornato di moda e per molti (probabilmente anche per il Napoli) era in cima alla lista dei possibili eredi del capitano azzurro. La capacità di Boga di saltare l’uomo è stata da sempre caratteristica molto apprezzata nell’ambiente Napoli: "Boga al Napoli? Farebbe comodo a chiunque” spiegava Giuntoli sulle continue domande relative all’interessamento per il talento del Sassuolo.

Un nome che va depennato. Semplicemente perché l’Atalanta ci ha creduto di più, o meglio, ha potuto giocare d’anticipo col Napoli ancora alle prese col rebus Insigne. La Dea ha trovato l’accordo col Sassuolo già per gennaio e Boga sarà il regalo per l’anno nuovo per Gasperini per 22 milioni più bonus. Molto meno di quanto chiesto al Napoli in passato, ma il mercato in questo momento è stato totalmente stravolto dalla crisi e dalla pandemia.