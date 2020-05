"Prendiamoci la Coppa, proviamoci!", patto con la squadra: la carica di Gattuso a Castel Volturno

Il calcio italiano riparte dalla Coppa Italia e a Castel Volturno la notizia è stata accolta positivamente, a differenza di quanto accaduto in casa Inter. "Prendiamoci la Coppa Italia, ragazzi, proviamoci", il messaggio che Rino Gattuso ha voluto mandare alla sua squadra ieri al centro sportivo. C'è stata una chiacchierata di gruppo a ridosso dell'allenamento e l'allenatore calabrese ha provato a caricare i suoi.

PATTO COPPA - Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, non c'è stata nessuna riunione ingessata e neanche piani di battaglia studiati a tavolino. C'è stato solo un colloquio, rapido perché bisogna pensare a lavorare e a tornare al meglio della condizione, in cui l'ex Milan ha sollecitato il Napoli tutto a far bene, partendo dalla Coppa. Un leader, un leone, un trascinatore assoluto.