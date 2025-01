Psg-Kvaratskhelia, Romano: "Non ha risposto al Napoli sul rinnovo, Psg in contatto"

Novità importanti sul futuro di Kvaratskhelia. Questa mattina Il Roma ha scritto di un possibile assalto del Psg già a gennaio. Ora Fabrizio Romano sui social ricorda che il rinnovo è sul tavolo ma da parte del giocatore e dell'entourage ancora nessuna risposta e intanto il Psg ci pensa dalla scorsa estate.

Il giornalista esperto di mercato scrive: "L'importante nuovo contratto offerto dal Napoli a Kvaratskhelia resta disponibile sul tavolo, ma non c'è ancora risposta. Il Psg rimane attento alla situazione ed è in contatto per essere informato. Kvara è in cima alla lista del Psg dalla scorsa estate".

