Questo Kvaratskhelia vale cinque volte Insigne (con stima immutata per Lorenzo)

Non è una provocazione: è una lucida analisi dello stato attuale delle cose. Non è nemmeno un modo per sminuire il talento di Lorenzo Insigne, che ha fatto cose eccezionali in maglia Napoli. Perchè dobbiamo essere chiari, tirare giù la maschera: qui siamo di fronte a qualcosa di eccezionale.

Eh sì, sto parlando di Khvicha Kvaratskhelia. E come fare altrimenti. Uno ci vorrebbe pure provare a distarsi, a pensare ad altro. A leggere un libro, a guardare un film. Poi magari fai un giro veloce su Twitter ed appare un video in cui Kvara fa una giocata pazzesca. Vai a bere un bicchier d’acqua, accendi la tv e appare un altro video in cui Kvara fa una giocata più pazzesca di quella che avevi vista prima. E allora fai quello che bisogna fare quando un pensiero è più grande di noi: ci ti perdi.

Non la volontà di predire il futuro, perchè il futuro appartiene al mistero della vita. C’è da analizzare però con lucidità il presente, queste prime 13 gare giocate con la maglia del Napoli da questo demonio con la numero 77 sulla schiena in cui ha segnato già 7 volte ed ha già fornito 7 assist per i compagni. Decisivo, praticamente sempre. Lo era stato anche nella gara non vinta a Firenze, se solo Lozano non avesse sprecato in malo modo il gioiellino che gli aveva recapitato sulla testa solo da spingere in porta.

Kvaratskhelia, questo Kvaratskhelia, quello che abbiamo visto in queste prime 13 partite vale cinque volte Insigne. Ed è giusto ribadirlo: questa proporzione non vuole in nessun modo sminuire il valore di Lorenzo. È che, semplicemente, Kvara sta facendo vedere cose che solo pochi al mondo possono permettersi. Non sapremo come si evolverà, ma una cosa la sappiamo: poche volte si era visto uno così impressionante.

