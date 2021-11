Quotidiani pazzi di Spalletti: "Spettacolo allo stato puro! Domina con 6 assenti"

Voti altissimi per Luciano Spalletti dopo la bella vittoria del Napoli contro il Legia Varsavia. Tutti meritati per l'ottimo lavoro svolto fino a questo momento sulla panchina degli azzurri. I quotidiani sottolineano in modo particolare la capacità di vincere anche con le tante assenze come quelle di Insigne, Osimhen e Fabian. Nessun problema: tre punti e primo posto nel girone.

Corriere dello Sport 7

"Gliene mancano sei, ma che fa! Lascia che scivoli via il primo tempo, poi chiede al Napoli di vincere e divertire. Spettacolo allo stato puro!".

La Gazzetta dello Sport 7

"Rassicura i suoi dopo il primo tempo. Ritrova altri protagonisti importanti alla causa".