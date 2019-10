Rai - Callejon-Cina: offerta impareggiabile da 10mln l'anno. Mertens chiede l'aumento: le cifre

Nel corso di Goal Show su Tv Luna, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato dei rinnovi di Mertens e Callejon: "Dopo la gara di ritorno col Salisburgo, gli agenti di Mertens resteranno qualche giorno a Napoli per capire come muoversi. Il giocatore ha dato la priorità al Napoli, ma non alle cifre proposte in questi mesi, ovvero un triennale da 4mln di euro. Vorrebbe più soldi, ma non è interessato alla Cina. Callejon invece è molto tentato dal triennale da 10mln all'anno dalla Cina, ne guadagna 3 e siamo lontanissimi. Milik dovrebbe firmare per 5 anni a 3,5mln di euro con una clausola sopra i 100mln di euro, lo stesso anche per Zielinski a 2,5-3mln, Luperto e Maksimovic, entro dicembre o gennaio gli annunci".