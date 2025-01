Rai - Casadei, primo sondaggio di Manna a scopo precauzionale: la situazione

L'esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Casadei? Solo un sondaggio per l'azzurrino del Chelsea che resta non in cima alle preferenze di Manna e Conte. Solo una precauzione se altre trattative andassero male. Nessuna accelerata col Chelsea che sarebbe disponibile a darlo al Napoli con formule gradite al club azzurro. Il Napoli attende.

Payero in lista ma per ora l'Udinese non lo vuole darlo in prestito. Per quanto rigaurda Fazzini, per ora è distante, con il calciatore che vuole la Lazio. Frattesi invece costa troppo ed il club non intende investire cifre blu per lui). Smentite su Elmas; non è tesserabile essendo extracomunitario. Il Napoli non ha slot libero anche per questo non tratta nemmeno Sudakov. Manna sonderà altre piste estere. Ecco perché è stato sondato Casadei. Un paracadute ma non la prima scelta".