Ultim'ora Rai - Conferme su McTominay ma lo United chiede l'obbligo. Osimhen, si lavora a fari spenti

vedi letture

Tutto fatto per David Neres. Va solo ufficializzata la data delle visite mediche.

Arrivano smentite su interesse per Manu Koné. Il Napoli non segue il centrocampista del Borussia. Conferme su Scott McTominay, ma al momento lo United non apre al prestito oneroso: chiede obbligo. Conferme su Romelu Lukaku e Victor Oshimen (date mercoledì sera) per ora non si sblocca la doppia operazione con il Chelsea. Il nigeriano vuole il PSG e i londinesi non offrono cifre chieste da ADL. Si lavora a fari spenti per entrambi. Ma i tempi non saranno brevi.

Tutto fatto per David Neres. Va solo ufficializzata la data delle visite mediche. Il Napoli spera ad inizio settimana ma non è certo che sia lunedì prossimo. Vanno definiti altri piccoli dettagli per l'atteso tweet. Per Billy Gilmour mancano altre problematiche contrattuali ma la prossima settimana si dovrebbe trovare la quadra definitiva. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.