Ultim'ora Rai - Garnacho, c'è ancora distanza col Man United: ma Dorgu può sbloccare l'affare

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso de 'La Domenica Sportiva' ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Queste le sue dichiarazioni sui movimenti per sostituire Kvaratskhelia: "Anche oggi giornata di call con il Manchester United ed il Borussia Dortmund. Il Napoli ha l’accordo con Garnacho ma non con il Manchester United: il Napoli ha offerto 55 milioni ma loro sono scesi a 65. Domani nuova call.

Per quanto riguarda Adeyemi, accordo fatto da una settimana col Borussia per 45 milioni. Non c’è l’accordo col ragazzo che spera nella Premier, ha avuto dal suo agente notizie dell’interesse di Chelsea e Liverpool quindi ci sta pensando. Domani nuovo round per i due calciatori. Il Napoli ha avuto una buona notizia: il Manchester United deve sborsare 40 milioni per Dorgu nelle prossime 48 ore. Magari per Garnacho arrivando da 55 a 60… Io in questo momento scommetterei mezzo centesimo più su Garnacho che su Adeyemi, perché mi sembra che il ragazzo del Borussia stia facendo resistenza”.

Su Raspadori: "Mercato Atalanta, Gasperini vuole una seconda punta dal mercato, il sogno è Raspadori che piace anche a Marsiglia e West Ham. Il Napoli però ha risposto picche: Conte ha blindato il giocatore della Nazionale italiana”.