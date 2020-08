Rai - Koulibaly, il Napoli attende: il rilancio del City a 70mln non è ancora arrivato

Non si sblocca per ora la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Il Napoli accetterebbe un rilancio al 70mln di euro più bonus, paventato anche dalle parti, ma - riferisce Ciro Venerato della Rai a Kiss Kiss Napoli - al momento la proposta del City non è arrivata. Potrebbe arrivare a breve o nel giro di giorni, ma l'affare difficilmente si concluderà in tempi brevi.