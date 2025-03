Ultim'ora Rai - Smentite su Kean e Sugawara: il Napoli ha altre idee e non investirà su di loro

vedi letture

Piovono secche smentite sull’interesse del Napoli per Moise Kean della Fiorentina e Yukinari Sugawara del Southampton. A riferirlo sul sito di RaiSport è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Il Napoli ha altre idee e non investirà su di loro”.

A lanciare l’indiscrezione sul terzino giapponese è stato Matteo Moretto di Relevo, che aveva parlato del terzino come idea del Napoli per l’estate al posto del partente Mazzocchi. Quest'anno Sugawara ha collezionato 26 presenze in Premier League, con una buona continuità. Quando giocava all'AZ (dal 2019 al 2024, prima di trasferirsi in Premier) è stato visionato più volte da club importanti, tra cui anche l'Inter.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).