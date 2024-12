Rai - Sprint per Bonny, arriverà in estate: ha già fatto una richiesta al Napoli

Il Napoli può prendere davvero Ange-Yoan Bonny a fine giugno. L'attaccante del Parma ha 21 anni, nazionalità francese, e ha già segnato 4 gol in campionato, di cui uno al Maradona su rigore.

Lo dice Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, intervenuto a Canale 21 a Campania Sport: "Il giocatore ha già comunicato al Napoli che intende finire la stagione a Parma. Ma in estate si sente maturo per andare altrove. Bonny costa 20 milioni. Per Dorgu, invece, è un discorso diverso. Bonny costa meno ed è più semplice da prendere. Il danese, invece, costa 40 milioni di euro".