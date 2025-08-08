Raspadori-Atletico, Sky: offerta da 25mln più bonus al Napoli! Tutti i dettagli

L'interesse dell'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori non era una semplice indiscrezione, ma una trattativa concreta che sta prendendo forma. I Colchoneros hanno infatti presentato la loro prima offerta ufficiale al Napoli per l'attaccante azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la proposta spagnola si aggira intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Un'offerta importante che conferma la serietà del club di Madrid, che dopo aver prelevato Ruggeri dall'Atalanta, ha messo gli occhi su un altro italiano del nostro campionato.

Il futuro di Raspadori, dunque, potrebbe essere lontano da Napoli. La trattativa è in pieno svolgimento e il suo trasferimento in Spagna non è mai stato così vicino. Restano da capire le intenzioni del Napoli e del giocatore stesso, ma l'Atletico Madrid ha fatto la sua mossa e ora si attende la risposta del club partenopeo.