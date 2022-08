Raspadori chiaro col Sassuolo, vuole Napoli: ecco cosa manca per chiudere

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla trattativa.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole anche Giacomo Raspadori, nonostante le resistenze del Sassuolo, che sa far cassa e non intende rinunciare a questa straordinaria occasione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla trattativa.

"I 33 milioni (ventotto più cinque di bonus) ancora non bastano, ce ne vogliono altri due di base fissa e benefit non complicatissimi. La pazienza è un’alleata per chiunque, per chi vende e per chi compra, ma Raspadori l’ha detto e ha lasciato che poi quei concetti venissero ripetuti anche dal proprio manager, Tullio Tinti: Napoli è nei suoi pensieri, è un regalo che gli va concesso, è ciò che chiede a questa fase della sua vita".